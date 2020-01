Schietpartij bij buitenhuis van Trump in Florida

Politieagenten en mensen van de veiligheidsdienst hebben het vuur geopend op inzittenden van een auto die in Florida controleposten negeerden voor het landgoed van president Trump. Trump is vaak in het kolossale landhuis Mar-a-Lago in West Palm Beach, maar was er niet tijdens het incident.

Plaatselijke media meldden dat een zwarte auto twee checkpoints negeerde en naar de hoofdingang van Mar-a-Lago reed. De auto kwam onder vuur te liggen en reed hard weg. De wagen is vervolgens achterhaald en de politie heeft twee arrestaties verricht, meldden plaatselijke media. Het pand dat uit de jaren twintig stamt, staat op een smalle strook land aan de kust van Florida.