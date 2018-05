Schietincident Brussel vanwege familievete

Het schietincident in het Zuidstation van Brussel woensdag heeft waarschijnlijk te maken met een jarenlange familievete. De identiteit van de schutter is volgens het Brusselse parket bekend maar hij is nog niet opgepakt.

Het schot met een vuurwapen leidde tot paniek onder de reizigers. Tientallen mensen renden rond 17.00 uur naar buiten. Het Brusselse parket meldde later dat een kogelhuls is gevonden. Ook blijkt het incident te zijn gefilmd.

Volgens het parket blijkt uit verhoren van getuigen dat een vete tussen twee families een rol speelt. Het wapen is inmiddels gevonden op de vluchtroute die de schutter nam.