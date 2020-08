Schietincident bij Witte Huis, Trump in veiligheid gebracht

De Amerikaanse president Donald Trump is maandagavond in veiligheid gebracht nadat er in de buurt van het Witte Huis schoten waren gelost. De persconferentie werd onderbroken toen beveiligers Trump kwamen halen om hem naar de Oval Office te brengen. De verdachte zou zijn uitgeschakeld en naar het ziekenhuis zijn gebracht, aldus Trump.

De persconferentie was rond zes uur ’s avonds (plaatselijke tijd) enkele minuten aan de gang toen agenten van de Secret Service de president uit de persruimte kwamen ophalen. Daarbij werd niet uitgelegd waarom de persconferentie op dat moment werd onderbroken. Onder anderen minister van financiën Steve Mnuchin werd ook opgehaald en de kamer werd afgesloten.

Trump keerde even daarna terug in de persruimte en vertelde toen dat een gewapende man door de Secret Service of de politie zou zijn neergeschoten bij het Witte Huis. Dat zou een klein stukje buiten de hekken rond het Witte Huis zijn gebeurd. „Het lijkt allemaal goed onder controle”, aldus de president, die zei niet te weten hoe het gaat met de neergeschoten man.