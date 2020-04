Scherpe daling aantal dagelijkse coronadoden VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1258 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. De nieuwe dagelijkse sterftecijfers zijn de laagste in bijna drie weken en liggen fors onder die van donderdag. Toen werden er 3176 coronadoden gemeld.

In de VS zijn nu 51.017 mensen overleden aan het virus. Van donderdag op vrijdag kwamen er zo’n 24.000 nieuwe besmettingen bij in het land, in totaal zijn meer dan 890.000 gevallen bekend.

De Verenigde Staten zijn verreweg het zwaarst getroffen land in de wereldwijde pandemie, zowel wat betreft het aantal bevestigde infecties als sterfgevallen. Ondanks de sterke daling van het dodental ten opzichte van donderdag is het volgens gezondheidsdeskundigen nog te vroeg te zeggen dat er sprake is van een neerwaartse trend. Daarvoor is een aanhoudende daling van het aantal besmettingen en sterfgevallen vereist.