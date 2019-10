‘Schatrijke’ bruidegom aangehouden om fraude

Een man die zich had voorgedaan als miljonair is in Thailand aangehouden, nadat hij zijn bruid na een overvloedig trouwfeest had laten zitten met de rekening. De 49-jarige man verliet zijn 30-jarige vrouw kort na de bruiloft.

Volgens haar familie liet hij een onbetaalde rekening achter van omgerekend in euro’s meer dan een ton. Bovendien zou hij de cheque van de bruidsschat hebben meegenomen.

De bruid dacht dat de man een schatrijke zakenman was en dat hij miljoenen had, verhaalt de krant Bangkok Post.