Schandaal rond gehandicaptencijfers Japan

Overheidsinstellingen in Japan lijken op grote schaal te sjoemelen met cijfers over gehandicapten die zij in dienst hebben. Na intern onderzoek concludeert de Japanse regering dat op papier twee keer zoveel gehandicapten aan het werk zijn dan in werkelijkheid.

Wettelijk moeten ministeries en lagere overheden 2,5 procent aan gehandicapten in dienst hebben. Dat blijkt op dit moment 1,19 procent te zijn. Commerciële bedrijven moeten 2,2 procent gehandicapten in dienst hebben en als ze dat niet halen dreigen voor grotere firma’s boetes.

Tokio heeft een groot landelijk onderzoek aangekondigd. De Japanse regering wil de snel vergrijzende samenleving van het land beter laten reageren op de behoeften van mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps. Een impuls wordt verwacht van de Paralympische Spelen die in 2020 in Tokio worden gehouden.