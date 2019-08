Schandaal kost Poolse bewindsman de kop

De Poolse onderminister van Justitie Lukasz Piebiak heeft zijn ontslag aangekondigd nadat zijn rol in een schandaal is onthuld. Piebiak, van de regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS), is de spil achter een geheime operatie om Poolse rechters die kritiek hadden op de regering zwart te maken. Ze deden dit door allerlei privégegevens over hen naar de media door te spelen.

De Poolse nieuwssite Onet onthulde maandag dat Piebiak achter een campagne zat om kritische rechters, onder wie Krystian Markiewicz, een prominente criticus van de nationalistisch-conservatieve partij PiS, te belasteren.

Onet publiceerde transcripties van gesprekken tussen Piebiak en een vrouw genaamd Emilia. Daarin bespraken zij plannen om anoniem materiaal met geruchten over Markiewicz’s privéleven naar de media te lekken. Emilia, achternaam onbekend, fungeerde als tussenpersoon tussen het ministerie van Justitie en regeringsgezinde media, en verspreidde het materiaal dat bedoeld was om bepaalde rechters in diskrediet te brengen.