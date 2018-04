Schadevergoeding voor klanten na horrorvlucht

Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft meerdere passagiers een schadevergoeding gegeven na een ongeval met dodelijke afloop. Inzittenden van vlucht 1380 kregen een excuusbrief en 5000 dollar (ruim 4000 euro), bericht CNN.

De passagiers stonden dinsdag doodsangsten uit. Een motor raakte defect, waarna puin een raam raakte. Een vrouwelijke passagier overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. De piloot kon het passagiersvliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond zetten in Philadelphia.

De luchtvaartmaatschappij bood passagiers in een brief „oprechte excuses” aan voor het fatale incident, vertelde een van de ontvangers. Southwest stuurde klanten een cheque en stelde ook een tegoedbon van 1000 dollar in het vooruitzicht. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen compensatie hebben gekregen. Tot dusver hebben drie passagiers bevestigd de brief te hebben ontvangen.