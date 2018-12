Schadevergoeding na „nootjesrel”

Korean Air Lines moet een purser een schadevergoeding betalen in de nasleep van de ‘nootjesrel’ ongeveer vier jaar geleden. Toen liet de dochter van de topman van de luchtvaartmaatschappij een toestel met 250 passagiers terugkeren naar de gate omdat ze niet tevreden was over de nootjes die zij voorgeschoteld kreeg.

Op last van de dochter werd purser Park Chang-jin samen met een stewardess uit het toestel gezet, nadat ze ook nog eens geknield hadden voor de boze vrouw. De luchtvaartmaatschappij zette hem na afloop terug in rang.

De man klaagde de luchtvaartmaatschappij en de dochter aan. De rechter bleek alleen voor de aantijgingen richting het bedrijf gevoelig. Dat moet de purser nu omgerekend ruim 15.000 euro betalen.

De dochter werd overigens eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege haar gedrag.