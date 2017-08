„Schade orkaan Harvey boven 125 miljard”

Texas heeft misschien wel veel meer dan 125 miljard dollar (105 miljard euro) nodig van de Amerikaanse regering om er weer bovenop te komen na Harvey. Dat heeft gouverneur Greg Abbott woensdag gezegd tijdens een persconferentie. De tropische storm richtte een ravage aan in de zuidelijke staat, vooral door de ongekende hoeveelheid regen.

Volgens Abbott heeft Harvey een nog grotere impact dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw. Gezien de omvang van de schade in Houston en verre omstreken denkt Abbott dat er nu nog aanzienlijk meer nodig zal zijn.

Het federale bureau noodhulp (FEMA) heeft inmiddels 37 miljoen toegezegd als eerste bijstand voor de slachtoffers en meer dan vijf miljoen maaltijden geregeld. De gouverneur vertelde dat ruim 32.000 Texanen die huis en haard moesten verlaten in de opvangcentra zitten. De hulp van de Mexicaanse regering, die heeft aangeboden boten, voertuigen en voedsel te leveren, is in dank aanvaard.