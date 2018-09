Bij een krachtige aardbeving op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido is aan aan en in huizen aangericht. Een aantal panden is volledig ingestort, meldden plaatselijke media. Er zijn echter geen meldingen van gewonden.

De beving had volgens het Japanse Meteorologische Instituut een kracht van 6,7. Het epicentrum lag diep onder de grond en circa 110 kilometer ten zuidwesten van de stad Sapporo.