Schade Arc de Triomphe loopt in de tonnen

De schade die relschoppers aan de Arc de Triomphe hebben aangericht, loopt in de honderdduizenden euro’s. ‘Gele hesjes’ bekladden zaterdag de wereldberoemde boog met graffiti en beschadigden tentoonstellingszalen.

Dat heeft Philippe Bélaval, voorzitter van het Franse Monumentencentrum, in de krant Le Figaro gezegd. Volgens hem kan de schade oplopen tot een miljoen euro. Schoonmakers zijn zondag direct begonnen met het verwijderen van de leuzen.

„Er was sprake van methodische plundering van de tentoonstellingszalen, winkel en toiletten”, zei Bélaval. „Een gipsen model uit de jaren dertig van de vorige eeuw werd in stukken gescheurd. Alle glazen wanden zijn gebroken. De marmeren buste van Napoleon werd onthoofd.”

Volgens de videobeelden is het een tiental personen gelukt om tijdens de demonstratie in te breken in het historische monument.