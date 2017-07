Saunaclub werft klanten bij schoolplein

Een saunaclub nabij Düsseldorf heeft een bijzondere plek gevonden om reclame te maken: de muur bij het schoolplein van een rooms-katholieke lagere school in Keulen. Vanaf een bord van 2 bij 3 meter kijken twee bevallige dames zwoel de Gotenring in het stadsdeel Deutz in en de boodschap luidt dat wel „100 girls” op klandizie wachten.

Op foto’s in Duitse media is te zien hoe de langs wandelende scholieren bijna in het niet vallen bij het plakkaat. Bij de ouders is de reclameboodschap slecht gevallen. „Dit gaat echt niet. Er zijn genoeg andere plaatsen waar men voor zo’n frivole saunatempel werven kan”, aldus een verontruste moeder. De lokale politiek is inmiddels ook op de hoogte en belooft actie.