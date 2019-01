Saudische weg van luchthaven Bangkok

Een 18-jarige Saudische die van haar familie wegvluchtte en op de luchthaven van Bangkok strandde, is maandag Thailand officieel binnengereisd en staat onder de zorg van de VN. De immigratieautoriteiten op het vliegveld zeiden dat Rahaf Mohammed al-Qunun een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen en dat de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) voor haar zorgt.

De Saudische was weggelopen en op weg van Koeweit naar Australiƫ, waar ze asiel wilde aanvragen. De luchthavenautoriteiten wilden haar terugsturen naar Koeweit. Rahaf al-Qunun barricadeerde toen de deur van haar hotelkamer in het luchthavencomplex en zocht via sociale media bijstand. Ze zegt dat ze wordt vermoord als ze teruggaat naar Saudi-Arabiƫ, waar haar familie haar het vertrek niet zou vergeven. Volgens sommige media is de vader van de vrouw inmiddels op weg naar Bangkok.