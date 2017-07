Saudische vrouw in minirok weer vrij

Saudi-Arabië heeft een vrouw die op een video in minirok was te zien na verhoor vrijgelaten. „De Saudische politie heeft dinsdagavond een vrouw vrijgelaten nadat zij enkele uren was verhoord”, zei het ministerie van Informatie woensdag.

De vrouw had verklaard dat de video zonder haar medeweten openbaar is gemaakt. Er is geen aanklacht tegen haar ingediend.

De slechts enkele seconden durende video had in het ultra-conservatieve Saudi-Arabië opschudding veroorzaakt. De beelden toonden een jonge vrouw in minirok en een strak topje die een pad af loopt. De verspreide video maakte veel reacties los, van afwijzingen tot gejuich. Toen de staatstelevisie er dinsdag over berichtte, werd de vrouw in hechtenis genomen.

Voor vrouwen gelden in Saudi-Arabië strenge kledingvoorschriften. Een lang gewaad is verplicht in het openbaar. Blote schouders, armen of benen zijn verboden. Uitzonderingen maakten de Saudi’s onlangs voor staatsgasten. Zo hoefde Melania Trump, de vrouw van de Amerikaanse president, zich tijdens een bezoek in mei niet aan de kledingvoorschriften te houden.