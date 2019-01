Saudische vluchtelinge aangekomen in Canada

De Saudische Rahaf Mohammed al-Qunun (18), die zich in Thailand had verschanst uit angst voor haar familie, is zaterdag aangekomen in Canada.

Dat land verleende asiel aan de vrouw. Ze is door de VN erkend als vluchteling.

.@rahaf84427714 has landed in Toronto. She isn’t taking questions but @cafreeland will in a few minutes @globalnewsto pic.twitter.com/pZrzpCERBE — Jamie Mauracher (@JamieMauracher) 12 januari 2019

Rahaf was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze werd bij een overstap in Thailand tegengehouden. Ze zei dat ze de islam had afgezworen. In Saudi-Arabië staat daar de doodstraf op. De vrouw zei ook dat ze werd mishandeld door haar familie.

De autoriteiten wilden haar terugsturen naar haar geboorteland, maar ze sloot zichzelf op in een hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Dat werkte. Ze kreeg wereldwijd aandacht en voorkwam daarmee dat ze zou worden teruggestuurd.