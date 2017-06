Saudische prins trekt miljoenen uit voor Jemen

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft bijna 67 miljoen dollar (circa 60 miljoen euro) gedoneerd om de cholera-epidemie in buurland Jemen te bestrijden. Het geld is overgemaakt naar VN-kinderfonds Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De financiële steun is volgens het Saudische ministerie van Cultuur en Informatie bedoeld om de organisaties in staat te stellen effectiever op te treden tegen de epidemie. In Jemen zijn volgens de WHO vermoedelijk zo’n 180.000 mensen besmet met cholera. Ruim 1200 mensen in het land zijn tot dusver overleden aan de ziekte.

De economie van Jemen is ingestort door de strijd tussen Houthi-opstandelingen en een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. De kroonprins, die ook minister van Defensie is, wordt gezien als één van de drijvende krachten achter de militaire interventie.