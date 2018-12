Saudische prins Talal overleden

De Saudische prins Talal bin Abdulaziz is overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. De prins is 87 jaar geworden en was al geruime tijd ziek.

Talal bin Abdulaziz, broer van koning Salman, werd ook wel de ‘rode prins’ genoemd en stond bekend om zijn liberale standpunten. Hij was onder andere minister van Communicatie en van Financiën en Economie. Hij leefde in de jaren zestig enige tijd in ballingschap nadat hij openlijk kritiek had geuit op het bewind in Saudi-Arabië.

De prins was de vader van miljardair en investeerder Alwaleed bin Talal.