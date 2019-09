Saudische prins nieuwe minister van Energie

Prins Abdulaziz bin Salman van Saudi-Arabië is benoemd tot de nieuwe minister van Energie. Dat is een van de belangrijkste ministerposten in Saudi-Arabië.

Abdulaziz is de zoon van koning Salman en de halfbroer van kroonprins Mohamed bin Salman. De prins heeft ervaring binnen de oliewereld en is al jaren werkzaam op het ministerie.

Saudi-Arabië wil mogelijk met het staatsoliebedrijf Aramco de beurs op, maar de olieprijzen liggen momenteel te laag. Een vat ruwe olie kost momenteel ongeveer 55 euro. De Saudi’s willen dat de prijs nog zeker 20 euro per vat stijgt.

Abdulaziz vervangt Khalid al-Falih, wiens takenpakket de afgelopen weken al flink was geslonken. Al-Falih was sinds 2016 minister van Energie en hij was ook topman van Aramco. Abdulaziz neemt de laatste functie niet over, Yasir al-Rumayyan zwaait sinds kort de scepter bij het oliebedrijf.