Saudische onderzoeker naar Turkije

Een hoge openbaar aanklager uit Saudi-Arabië komt zondag naar Turkije om te spreken met de leider van het onderzoek naar de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd.

Hij eist dat de Saudi’s ophelderen wie opdracht heeft gegeven om Khashoggi te vermoorden en waar zijn lichaam is verborgen. Ook zei Erdogan dat Turkije beschikt over veel meer bewijsmateriaal, dat openbaar wordt gemaakt „als de tijd rijp is”. De president wil dat Saudi-Arabië de achttien verdachten uitlevert die door Turkse onderzoekers zijn geïdentificeerd. „De moordenaar is onder hen”, aldus Erdogan.

Khashoggi schreef onder meer voor The Washington Post. Hij ging op 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnen om papierwerk voor zijn huwelijk te regelen, maar werd in het pand gemarteld en vermoord.