Saudische minister verdedigt kroonprins

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir heeft nog eens met klem benadrukt dat kroonprins Mohammed bin Salman niet achter de moord zit op journalist Jamal Khashoggi.

Al-Jubeir reageerde op berichten in de media dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de kroonprins verantwoordelijk houdt voor het geven van de opdracht tot de moord. Volgens de buitenlandminister zijn dergelijke claims „niet op waarheid berust en verwerpen we die”.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft eerder gezegd dat Khashoggi is vermoord op bevel van de hoogste echelons binnen de Saudische regering. Daarvan zegt Al-Jubeir in een interview in de Arabische krant al-Sharq al-Aswat, waar de Saudi’s eigenaar van zijn, dat Erdogan niet de kroonprins bedoelde.