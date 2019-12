Saudische mannen en vrouwen door één ingang

Saudi-Arabië stopt met de aparte ingangen in openbare gebouwen en uitgaansgelegenheden voor mannen en vrouwen. De regering heeft via sociale media bekendgemaakt dat mannen en vrouwen voortaan dezelfde in- en uitgang kunnen gebruiken. In restaurants en scholen zijn er aparte ingangen en ruimten voor mannen en vrouwen.

Het is niet duidelijk wat de regering met de maatregel wil bereiken. De aparte indeling in veel openbare ruimten, waar bijvoorbeeld een deel van een restaurant gereserveerd is voor vrouwen en kinderen en een ander afgescheiden deel voor mannen, blijft voor zover bekend bestaan.