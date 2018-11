Saudische kroonprins weer op reis

De omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud is donderdagavond voor het eerst sinds de affaire Khashoggi weer naar het buitenland gegaan. Hij brengt een officieel bezoek aan de naburige Verenigde Arabische Emiraten als eerste stop op een reis langs „broederlijke Arabische landen” zoals het hof het in Riyad omschrijft.

De 33-jarige feitelijke machthebber in Saudi-Arabië is in binnen- en buitenland in opspraak geraakt na de gruwelijke moord op een Saudische journalist, Jamal Khashoggi, begin oktober in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij is vermoord door een doodseskader dat uit Saudi-Arabië was gekomen. Khashoggi woonde in de VS en werkte voor The Washington Post. Hij stond erg kritisch tegenover de kroonprins en de rest van de clan van de Sauds.

Van de ambitieuze kroonprins, bijgenaamd ’MBS’, is bekend dat hij geen oppositie duldt en zowel roekeloos als meedogenloos zijn alleenheerschappij vestigt. Talrijke prinsen uit de clan van de Sauds zouden inmiddels van hem af willen en liever een oom van hem, prins Ahmed (76), als opvolger van koning Salman (82) zien.

’MBS’ is een van voornaamste aanstichters van de huidige bloedige oorlog in Jemen. Veel waarnemers nemen aan dat hij ook achter de moord op Khashoggi zit. Volgens The Washington Post is de Amerikaanse inlichtingendienst daarvan overtuigd.

Frankrijk heeft in navolging van de Bondsrepubliek donderdag een zwarte lijst van achttien Saudi’s opgesteld die niet welkom zijn in Frankrijk omdat ze iets met de moord op Khashoggi te maken zouden hebben. De kroonprins zelf zou er niet op staan.