Saudische journalist verdwenen in Turkije

Een prominente criticus van de regering in Saudi-Arabië is verdwenen in Turkije. Hij wordt waarschijnlijk vastgehouden op het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul.

Volgens Turkse collega’s verdween Khashoggi toen hij een bezoek bracht aan het consulaat om papieren te regelen. Volgens zijn vrouw is hij niet meer naar buiten gekomen en wordt hij door het consulaat vastgehouden. Dat is bevestigd door twee regeringsfunctionarissen.

Khashoggi werkt onder andere voor de Amerikaanse krant Washington Post. Die toonde zich „zeer bezorgd” over zijn verdwijning.