Saudische consul-generaal weg uit Turkije

De Saudische consul-generaal in Istanbul heeft Turkije verlaten. Mohammad al-Otaibi stapte op het vliegtuig voordat de politie zijn ambtswoning kon doorzoeken, berichten Turkse media.

De Turkse autoriteiten doen onderzoek naar de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Hij is niet meer gezien sinds hij op 2 oktober het consulaat binnenging. Rechercheurs deden eerder al negen uur onderzoek in die diplomatieke post in de miljoenenstad.

De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) stelde dat het de Saudische consul-generaal vrij staat het land te verlaten. „Als Saudische diplomaten willen terugkeren naar hun land, dan mogen ze gaan. Er zijn geen beperkingen”, zei de minister volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu.