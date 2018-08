Saudische coalitie hekelt kritisch VN-rapport

De internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië heeft felle kritiek geuit op een vernietigend rapport over de strijd in Jemen. De coalitie zegt in een verklaring dat juist alles wordt gedaan om de levens van burgers te beschermen.

De coalitie voert in Jemen al jaren bombardementen uit op Houthi-opstandelingen, die het noordwesten van het land in 2014 grotendeels onder de voet liepen. Bij luchtaanvallen vallen ook veel burgerslachtoffers. Experts die in opdracht van de Mensenrechtenraad van de VN onderzoek deden, concludeerden dat mogelijk sprake was van oorlogsmisdaden.

De onderzoekers stelden dat onder meer woongebieden, markten, begrafenissen, bruiloften en medische gebouwen zijn getroffen door bombardementen. „Er is weinig bewijs dat de strijdende partijen enige poging hebben gedaan om het aantal burgerslachtoffers zo laag mogelijk te houden”, concludeerde de voorzitter van de groep experts.

De Saudische coalitie zegt dat de onderzoekers blijk geven van een gebrek aan objectiviteit, bericht de Saudische zender al-Arabiya. Ook zouden er feitelijke fouten in hun rapport staan. Er volgt later nog een uitgebreidere reactie.