Saudische coalitie die in Jemen vecht kondigt bestand aan

De door Saudi-Arabië geleide coalitie die rebellen in Jemen bestrijdt, zal vanaf donderdag 11.00 uur onze tijd een bestand van twee weken in acht nemen. Dit hebben de Saudische autoriteiten aangekondigd. Ze zeiden dat de wapenstilstand de rebellen in Jemen de kans moet bieden, deel te nemen aan vredesgesprekken die de Verenigde Naties leiden. Het bestand zou ook kunnen helpen bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

De coalitie van voornamelijk Arabische Golfstaten vecht al jaren tegen rebellen uit het noordwesten van Jemen die Houthi’s worden genoemd. Die zouden steun hebben van de grote rivaal van de Golfstaten, Iran. De pogingen van de Arabische bondgenoten de Houthi’s uit te schakelen, zijn ondanks zware luchtaanvallen en bombardementen niet gelukt. De Houthi’s beheersen nog steeds het noordwesten inclusief de hoofdstad Sanaa.