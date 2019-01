Saudisch OM wil doodstraf in Khashoggi-zaak

Een Saudische openbaar aanklager heeft de doodstraf geëist voor vijf van de elf verdachten van de moord op Jamal Khashoggi. De eis werd geformuleerd tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen de elf.

Khashoggi, een kritisch Saudisch journalist, werd op 2 oktober vermoord in het consulaat van zijn land in Istanbul. De zaak heeft de internationale reputatie van Saudi-Arabië ernstig geschaad. Kroonprins Mohammed bin Salman is al herhaaldelijk aan de moord gelinkt. Sommigen houden hem verantwoordelijk voor de bloedige moord.

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Saudi-Arabië wacht nog op bewijsmateriaal van Turkije en de verhoren van enkele verdachten zijn nog gaande.