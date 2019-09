‘Saudisch complex ook bestookt met raketten’

Bij de aanvallen op het Saudische oliecomplex van Abqaiq zijn ook tien scudraketten gebruikt, meldde een Amerikaanse functionaris. Volgens de nieuwszender ABC zei hij dat Iran het Aramco-oliecomplex met raketten en drones heeft bestookt. Andere bronnen wijzen erop dat de baan van de scudraketten aangeeft dat ze moeten zijn afgevuurd in het noordwesten van Irak. Daar zouden zowel soennitische extremisten als sjiitische milities actief kunnen zijn.

Iran en Irak hebben elke betrokkenheid tegengesproken. Saudi-Arabië voert al jaren bloedige aanvallen op Jemen uit en het koninkrijk wordt vaker met drones bestookt vanuit het deel van Jemen dat in handen is van Houthi’s, de tegenstanders van de Saudi’s. Maar volgens waarnemers zijn de aanvallen van zaterdag op Abqaiq met geleide wapens veel te nauwkeurig uitgevoerd om ze toe te kunnen schrijven aan de rebellen in Jemen. Die claimen wel de aanvallen te hebben uitgevoerd.