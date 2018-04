Saudi’s slaan raket- en drone-aanvallen af

Saudi-Arabië heeft woensdag een aantal raket- en drone-aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen afgeslagen. Boven hoofdstad Riyad waren enkele luide explosies te horen. Ooggetuigen zeiden dat er ook rookwolken te zien waren. De autoriteiten deelden even later via de staatszender Al Arabiya mee dat de luchtafweer van de Saudische strijdkrachten een inkomende raket had onderschept.

Houthi-zender Al Masirah TV meldde ongeveer tezelfdertijd dat vanuit Jemen ballistische projectielen waren afgevuurd naar verschillende delen van Saudi-Arabië. Eén ervan was bestemd voor het ministerie van Defensie in Riyad. Een andere vloog richting de zuidelijke kustplaats Jizan en is volgens de Saudi’s eveneens neergehaald.

De opstandelingen vielen Najran, dat dicht bij de grens met Jemen ligt, aan met een drone. Doelwit was een distributiecentrum van de Saudische oliegigant Aramco. Het onbemande toestel is volgens Riyad bijtijds uit de lucht geschoten. De luchthaven van Abha werd op dezelfde manier belaagd, ook zonder succes. Het vliegverkeer ondervond geen hinder.

Saudi-Arabië heeft regelmatig Iran ervan beschuldigd raketten te leveren aan de Houthi’s. Die hebben terrein verloren in Jemen, maar maken nog wel de dienst uit in hoofdstad Sanaa en regio’s in het noorden.