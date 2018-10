„Saudi in kleren Khashoggi gezien na moord”

Haast dagelijks komen er details over de moord op Jamal Khashoggi naar buiten. Volgens CNN droeg een van de verdachten op de dag van de moord de kleren van Khashoggi. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera’s, aldus een Turkse functionaris.

CNN heeft de exclusieve beelden die deel uitmaken van het onderzoek van de Turkse regering verkregen. Daarop is volgens CNN kennelijk te zien dat de man het consulaat verlaat via de achterdeur en is gekleed in de kleren van Khashoggi. Ook droeg hij een valse baard en een bril. Dezelfde man werd volgens het Turkse onderzoek in dezelfde kleren gezien in de Blauwe Moskee van de stad, slechts enkele uren nadat de journalist voor het laatst levend het consulaat was binnengekomen op 2 oktober.

De man op de video, door de functionaris geïdentificeerd als Mustafa al-Madani, was naar verluidt lid van wat de onderzoekers een doodseskader noemen dat gestuurd was om de journalist te doden in het Saudische consulaat. Dat moest gebeuren tijdens een geplande afspraak om papieren te regelen voor zijn aanstaande huwelijk.

