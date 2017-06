„Saudi-Arabië zit achter aanslagen Teheran”

Speciale eenheden van de Revolutionaire Garde in Iran hebben Saudi-Arabië er woensdag van beschuldigd achter de dodelijke aanslagen in Teheran te zitten. „De terroristische aanslagen zijn slechts een week na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan onder meer Saudi-Arabië gepleegd. Saudi-Arabië steunt terroristen. Dat Islamitische Staat de aanslagen heeft opgeëist, bevestigt ons vermoeden dat het land betrokken is bij deze meedogenloze aanvallen”, aldus de verklaring.

De Revolutionaire Garde zei bovendien wraak te willen nemen op IS en diens bondgenoten. „Laat er geen twijfel over bestaan dat we vergelding willen voor de aanvallen in Teheran. We zullen wraak nemen op de terroristen en hun aanhangers.”

Bij de twee aanslagen op het Iraanse parlementsgebouw en het mausoleum van ayatollah Khomeini kwamen ten minste twaalf mensen om het leven. Daarnaast werden ruim veertig gewonden gemeld. Vier terroristen drongen verkleed als vrouw het parlementsgebouw binnen en aan de zuidrand van de stad beschoot een even zo groot aantal het mausoleum van de ayatollah.

Een terrorist blies zichzelf bij het Iraanse parlement op, de drie anderen werden doodgeschoten. Parlementariërs zijn niet gewond geraakt, omdat de terroristen een deel van het complex binnendrong waar geen volksvertegenwoordigers aanwezig waren. Bij het mausoleum slaagde een dader er eveneens in zijn explosief af te laten gaan. Een ander werd doodgeschoten. Twee terroristen overleefden de aanslag en werden gearresteerd.

De soennitische extremisten van IS eisten de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. Iran waar meer dan 90 procent van de tachtig miljoen inwoners sjiitisch is, heeft vaker te maken gehad met terreur van soennitische extremisten. Iran steunt in Irak en Syrië milities die tegen soennitische rebellen - inclusief IS - vechten.