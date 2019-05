Saudi-Arabië wil snel crisisoverleg

Saudi-Arabië heeft vanwege de recente spanningen in de Golfregio verschillende staten uit de regio uitgenodigd voor twee crisisbijeenkomsten.

Het Saudische persbureau SPA meldde dat koning Salman de leiders van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) en de Arabische Liga heeft uitgenodigd om op 30 mei in Mekka bijeen te komen. Daar moeten „de agressie en het gevolg daarvan voor de regio” worden besproken.

In Saudi-Arabië werd dinsdag een van de belangrijkste oliepijpleidingen van het land aangevallen. Daarvoor houdt het soennitische Saudi-Arabië zijn sjiitische aartsvijand Iran verantwoordelijk. Daarnaast werden vier schepen, waaronder twee Saudische olietankers vorige week zondag gesaboteerd voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor deze sabotage.

De Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir zei dat zijn land niet ten strijde wil trekken tegen Iran, maar wel bereid is zijn belangen te verdedigen.

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen noemden de aanval op de oliepijplijnen een vergelding voor Saudische aanvallen in Jemen. De Houthi’s heersen over grote delen van het land waar al jaren een burgeroorlog woedt. Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering van Jemen. De alliantie voert al meer dan vier jaar regelmatig luchtaanvallen op de Houthi’s.

De spanningen in de regio namen al eerder toe. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurde onder meer een vliegdekschip en een squadron bommenwerpers naar het Midden-Oosten, omdat er aanwijzingen zouden zijn voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse troepen.

Het persbureau SPA meldde zondag ook dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman telefonisch heeft gesproken met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo over de inspanningen om de veiligheid in de regio te verbeteren.