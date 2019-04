Saudi-Arabië voltrekt 37 doodvonnissen

Op verscheidene plaatsen in Saudi-Arabië zijn dinsdag in totaal 37 terdoodveroordeelden geëxecuteerd. Het gaat volgens de autoriteiten in Riyad om 37 wegens terrorisme veroordeelde Saudiërs. De veroordeelden hadden „terroristische extremistische ideologieën omarmd, vormden terroristische netwerken en wilden de veiligheid van het land schaden en sektarische onderlinge strijd provoceren”.

Saudi-Arabië worden naar schatting jaarlijks circa 150 terdoodveroordeelden geëxecuteerd. Dat gebeurt meestal door de veroordeelde met een zwaard te onthoofden.