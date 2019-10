Saudi-Arabië versoepelt hotelregels toeristen

Saudi-Arabië staat voortaan toe dat buitenlandse mannen en vrouwen samen een hotelkamer delen. Voor Saudi’s geldt dit alleen als ze kunnen bewijzen dat ze een relatie hebben of familie zijn. Vrouwen mogen ook alleen een hotelkamer boeken. Dit geldt zowel voor toeristen en Saudi’s.

Saudi-Arabië probeert het land meer open te stellen voor toeristen om zo minder afhankelijk te worden van de olieverkoop. Het land wil in 2030 100 miljoen toeristen per jaar trekken. Om dat te bewerkstelligen treft het land een aantal maatregelen. Vrouwelijke toeristen hoeven niet meer per se een boerka aan, maar moeten zich wel onopvallend en bescheiden kleden.

Tot voor kort konden mannen en vrouwen die geen familie waren of niet getrouwd waren ernstig gestraft worden als ze samen in het openbaar met elkaar spraken. Dat gold ook voor toeristen. Samen een hotelkamer boeken was ten strengste verboden.