Saudi-Arabië schrapt vluchten naar Canada

De Saoedische staatsluchtvaartmaatschappij Saudia schrapt voorlopig alle vluchten naar Toronto in Canada. Het is de jongste maatregel in het conflict tussen beide landen.

Saudi-Arabië sommeerde eerder maandag de Canadese ambassadeur om het land binnen 24 uur te verlaten. De oliestaat riep zijn ambassadeur in Canada terug. Ook bevriest het land alle nieuwe handels- en investeringstransacties met Canada.

Het conflict ontstond na een oproep van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland vorige week. Ze riep Saoedi-Arabië op om gearresteerde burgerrechtenactivisten vrij te laten. Een van hen, Samar Badawi, heeft een Canadees paspoort.

Saoedi-Arabië gaf Canada via zijn minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir te verstaan zich „niet met interne aangelegenheden te bemoeien”.