Saudi-Arabië schaft avondklok af op 21 juni, op Mekka na

De avondklok in Saudi-Arabië, die op 23 maart was ingesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, wordt in heel het koninkrijk vanaf 21 juni opgeheven op Mekka na. Dat heeft het staatspersbureau dinsdag bekendgemaakt. Ook wordt deze week bezien of de tijden waarop die van kracht is voor de komende weken kunnen worden aangepast.

Het verbod op binnenlandse reizen, het houden van gebedsdiensten in moskeeën en aanwezig zijn op de werkplaats wordt vanaf 31 mei opgeheven.

De avondklok blijft in Mekka van kracht en geldt van 15.00 tot 06.00 uur. De moskeeën daar mogen vanaf 21 juni weer diensten houden. De overheid had in Mekka sowieso strengere regels ingevoerd omdat de heilige stad een belangrijk bedevaartsoord is voor moslims en wil voorkomen dat het er snel erg druk wordt.

In Saudi-Arabië zijn sinds de virusuitbraak bijna 75.000 inwoners besmet geraakt en 399 aan de gevolgen ervan overleden.