Saudi-Arabië nodigt Hariri uit voor bezoek

De Libanese premier Saad al-Hariri heeft van een Saudische zaakgelastigde een uitnodiging gekregen voor een bezoek aan Riyad. Zijn persvoorlichter heeft maandag laten weten dat Hariri zo snel mogelijk naar het koninkrijk gaat.

„Saudi-Arabië wil in de eerste plaats dat Libanon eigen baas is en is gespitst op Libanons volledige onafhankelijkheid”, zei Hariri na een ontmoeting met de Saudische gezant Nizar al-Aloula. De Libanese premier zorgde in november, toen hij eveneens te gast was in Riyad, voor grote consternatie door ontslag te nemen. Uiteindelijk zag hij daarvan af, maar hij keerde pas weken later terug naar Beiroet.

Het plotselinge besluit van Hariri (soenniet) af te treden had alles te maken met de machtsverhouding in de regio en in het bijzonder de rivaliteit tussen Saudi-Arabië (soennitisch) en Iran (sjiitisch). De sjiitische Libanese beweging Hezbollah speelt een sleutelrol in de Libanese politiek en steunt onder meer met Iraanse hulp de Syrische president Bashar al-Assad.