Saudi-Arabië niet verkozen in VN-mensenrechtenraad

China, Rusland en Cuba nemen de komende drie jaar weer zitting in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Saudi-Arabië wist geen tijdelijke zetel te bemachtigen in het orgaan waarin 47 landen zijn vertegenwoordigd.

Er waren bij een stemming in New York vijftien plekken te vergeven. In de Aziatisch-Pacifische groep werden, naast China, Pakistan, Oezbekistan en Nepal verkozen, waardoor Saudi-Arabië buiten de boot viel.

Ook Cuba werd verkozen, naast landen als Mexico, Oekraïne, Ivoorkust, Malawi en Senegal. Nederland zit al in de raad en is lid tot 2022. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen erbij in de Europese groep. De regering-Trump trok de VS twee jaar geleden terug uit de raad.

Mensenrechtengroeperingen hadden lidstaten opgeroepen tegen China, Rusland, Saudi-Arabië, Cuba en Pakistan te stemmen omdat de omgang met hun burgers deze landen ongeschikt zou maken voor lidmaatschap. Het is alsof vijf veroordeelde brandstichters groen licht krijgen om bij de brandweer te komen werken, beschreef de organisatie UN Watch de situatie vooraf.