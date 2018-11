Saudi-Arabië lanceert plan voor kerncentrale

De kroonprins van Saudi-Arabië heeft maandag een project gelanceerd om de eerste nucleaire onderzoeksreactor in het koninkrijk te bouwen, meldde het Saudische persagentschap.

Kroonprins Mohammed bin Salman presenteerde zeven strategische projecten op het gebied van duurzame energie, atoomenergie, waterontzilting, genetische geneeskunde en de vliegtuigindustrie tijdens zijn bezoek aan wetenschapsinstituut King Abdulaziz City for Science and Technology in Riyadh.

De twee belangrijkste projecten zijn een nucleaire onderzoeksreactor en een centrum voor de ontwikkeling van vliegtuigstructuren.