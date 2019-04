Saudi-Arabië haalt drones neer: vijf gewonden

De Saudische strijdkrachten hebben twee drones neergehaald die vanuit buurland Jemen waren opgestegen. Vijf burgers raakten gewond door vallende wrakstukken, bericht het Saudische staatspersbureau SPA. Ook zouden huizen en voertuigen schade hebben opgelopen.

De autoriteiten zeggen dat de Jemenitische Houthi-opstandelingen achter het incident van dinsdag zitten. De onbemande vliegtuigjes zouden onderweg zijn geweest naar de zuidelijke Saudische stad Khamis Mushait. De Saudische luchtverdediging zou de drones vervolgens hebben „onderschept en vernietigd”.

De Houthi’s hebben herhaaldelijk raketten afgevuurd op doelen in Saudi-Arabië. Dat grote buurland staat aan het hoofd van een internationale coalitie die de Houthi’s bestrijdt in Jemen, waar ze grote gebieden hebben veroverd. De jarenlange strijd heeft het straatarme land in een humanitaire crisis gestort.