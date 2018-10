Saudi-Arabië erkent dood journalist Khashoggi

De Saudische autoriteiten hebben de dood van journalist Jamal Khashoggi bevestigd. Volgens de Saudische openbaar aanklager is er op het consulaat in Istanbul een gevecht tussen hem en mensen die hij daar ontmoette uitgebroken dat heeft geleid tot zijn dood, meldt de Saudische staatstelevisie.

Achttien Saudi’s zijn in verband met het onderzoek naar de dood van de journalist in het consulaat in de Turkse stad op 2 oktober opgepakt. „Het onderzoek is nog gaande”, liet de openbaar aanklager in een verklaring weten.

Koning Salman bin Abdulaziz al-Saud heeft het ontslag bevolen van twee hoge officials, Saud Al-Qahtani, een belangrijke adviseur van kroonprins Mohammed bin Salman en van Ahmed Asiri, de vice-directeur van de veiligheidsdienst. De koning heeft een ministeriële commissie ingesteld onder leiding van kroonprins Bin Salman om de veiligheidsdienst te hervormen. De commissie met daarin de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en het hoofd van de veiligheidsdienst moeten binnen een maand rapport uitbrengen aan de koning.

De Saudische koning had eerder op de dag telefonisch overleg gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Beiden hadden afgesproken dat de landen zullen samenwerken in het onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi, meldde het Turkse persbureau Anadolu.

De Turkse justitie was vrijdag begonnen met het horen van medewerkers van het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens de Turkse autoriteiten is Khashoggi daar gemarteld en vermoord door een doodseskader dat in de morgen uit Saudi-Arabië in Turkije was aangekomen. De journalist was een criticus van kroonprins Bin Salman en woonde in de VS.

De verdwijning van Khashoggi, die schreef voor onder meer Washington Post, heeft de relatie tussen Saudi-Arabië en het westen onder druk gezet. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft zijn deelname aan een investeerdersconferentie volgende week in Riyad geannuleerd. Diverse andere gasten, onder wie de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en de Britse minister van Handel Liam Fox hadden al laten weten niet te zullen afreizen naar Saudi-Arabië.