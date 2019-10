„Saudi-Arabië en Iran willen praten”

Saudi-Arabië en Iran hebben stappen gezet in de richting van indirecte gesprekken om te proberen de spanningen in het Midden-Oosten te verminderen. Dat meldt de New York Times op basis van ambtenaren die bij het initiatief betrokken zijn.

Volgens de krant hebben functionarissen van Irak en Pakistan gezegd dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de leiders van die twee landen heeft gevraagd om met hun Iraanse collega’s te spreken over de-escalatie. Alleen al het vooruitzicht op zulke gesprekken vormt een opmerkelijke ommekeer, slechts enkele weken na de aanval op Saudische olie-installaties die een oorlogsdreiging in de Perzische Golf veroorzaakte.

Volgens analisten leidde de weigering van de Amerikaanse president Trump om wraak te nemen op Iran voor de aanval van 14 september er onbedoeld toe dat Saudi-Arabië nu een eigen oplossing voor het conflict zoekt. Dit kan er weer voor zorgen dat de poging van Trump om een Arabische alliantie tegen Iran te smeden, wordt ondermijnd.

De aanval met raketten en drones op twee olie-installaties in Saudi-Arabië werd opgeëist door Jemenitische Houthi-rebellen. Maar de Verenigde Staten en Saudische functionarissen verdenken Iran.