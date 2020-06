Saudi-Arabië en Iran waarschuwen burgers voor tweede corona-golf

De Saudische en Iraanse overheden waarschuwen hun burgers voor een gevreesde tweede corona-besmettingsgolf. Beide landen hebben recentelijk versoepelingen doorgevoerd, maar waarschuwen inwoners dat die kunnen worden teruggedraaid als de situatie weer verder verslechtert.

Het Saudische ministerie van Volksgezondheid meldde 4233 nieuwe besmettingsgevallen, waarmee het totaal op 127.541 komt. Het is voor het eerst dat er in een etmaal meer dan 4000 besmettingen in het land zijn vastgesteld. In totaal bezweken voor zo ver bekend 972 Saudi’s aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. „Er liggen twee paden voor ons”, stelt het ministerie. „De besmettingscijfers kunnen blijven stijgen als mensen zich niet aan de voorschriften houden, of we krijgen ze weer naar beneden”.

Vorige maand trad een driestappenplan van de Saudische regering in werking. Mensen mochten weer op kantoor komen werken, winkels mochten weer opengaan en er mocht weer in de moskeeën gebeden worden. Op 21 juni vervalt vooralsnog de avondklok.

De Iraanse president Hassan Rohani waarschuwde de Iraniërs zaterdag dat de overheid beperkende maatregelen opnieuw zal invoeren als men zich onvoldoende aan de regels houdt. Sinds Iran maatregelen heeft versoepeld, vindt er een snelle stijging van het aantal besmettingsgevallen plaats. Het land meldde zondag voor het eerst in twee maanden weer meer dan 100 sterfgevallen in de laatste 24 uur. Rohani zei in een toespraak op de staatstelevisie dat nog 20 procent van de Iraniërs zich aan de corona-voorschriften houdt, waar een maand geleden nog 80 procent dat deed.

Iran was na China een van de eerste landen waar het nieuwe coronavirus snel om zich heen greep. Sindsdien is het virus volgens de gegevens van Johns Hopkins University bij 187.427 mensen in het land vastgesteld. Van de Iraniërs bij wie het longvirus is geconstateerd, zijn er 8837 overleden.