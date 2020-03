Saudi-Arabië doet moskee op slot vanwege corona

Saudi-Arabië schort alle gebeden in de moskeeën tot nader order op. Alleen in de twee belangrijkste heilige moskeeën in Mekka en Medina mag nog worden bijeengekomen voor de gebeden, aldus lokale media.

De maatregel is ongekend voor het land dat geldt als het religieuze centrum van de islam. Het treft ook het vrijdaggebed. De moskeeën mogen nog wel oproepen tot gebed maar de gelovigen moeten daarna thuis bidden.

Verder zijn er ook restricties voor het wassen van de doden in de moskee. Het gezamenlijk bidden voor de overledene mag alleen op de begraafplaats.

Buurland Oman volgt vanaf woensdag het voorbeeld van Saudi-Arabië maakte het dinsdag bekend. Verder maakte het land een reeks andere maatregelen bekend waaronder sluiting van de meeste winkels en toeristische attracties en een verbod op bijeenkomsten op openbare plaatsen zoals parken en stranden. In restaurants en cafés mag geen eten meer worden geserveerd.