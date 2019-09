Saudi-Arabië: aanval kwam niet uit Jemen

Saudi-Arabië heeft restanten getoond van raketten en drones die gebruikt zouden zijn bij de aanval op de olie-industrie in het land. Die is volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie „ontegenzeggelijk gesponsord door Iran”.

De beschieting van de olie-installaties is opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, maar volgens de Saudische autoriteiten is de aanval niet vanuit dat zuidelijke buurland uitgevoerd. „De aanval kwam uit het noorden”, aldus de woordvoerder. „We zoeken nog uit wat de precieze lanceerplek was.”

Er zijn volgens het ministerie in totaal 25 kruisraketten en onbemande vliegtuigjes gebruikt bij de aanval. Het wapentuig zou van Iraanse makelij zijn. Iran heeft tegengesproken dat het betrokken is bij de aanval.