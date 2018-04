Veiligheidsmedewerkers in Saudi-Arabië hebben zaterdag een speelgoed drone neergehaald die in de buurt van het koninklijk paleis in de hoofdstad Riyad vloog. Een woordvoerder van de politie zei dat na het signaleren van de drone ,,volgens de dienstvoorschriften is gehandeld’.

Het is onbekend of door het incident slachtoffers zijn gevallen of dat schade is veroorzaakt.