Satellietenwacht in Ramstein moet NAVO-kunstmanen beschermen

De NAVO krijgt een ruimteobservatorium dat in de gaten moet gaan houden of satellieten van de bondgenoten gevaar lopen. Het zal verrijzen op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

De ruimte is voor militairen steeds belangrijker. Er cirkelen nu ongeveer duizend satellieten van NAVO-landen rond de aarde, die bijvoorbeeld helpen te navigeren en contact te leggen en kunnen waarschuwen voor vijandelijk vuur. Maar rivalen als China en Rusland zijn steeds beter in staat deze ogen en oren in de ruimte desgewenst „te verblinden, uit te schakelen of te vernietigen”, aldus Stoltenberg.

De NAVO „wil de ruimte niet militariseren”, zegt de chef van het bondgenootschap. Maar het nieuwe observatorium kan op termijn mogelijk ook helpen aanvallen op kunstmanen tegen te houden, af te slaan of te pareren.

De defensieministers van de dertig NAVO-lidstaten buigen zich donderdag en vrijdag over het plan.