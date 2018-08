Satelliet Aeolus gelanceerd door ESA

De satelliet Aeolus is woensdagavond om 23.30 gelanceerd door de European Space Agency (ESA) in Frans Guyana. De satelliet zou dinsdag worden gelanceerd, maar dat werd uitgesteld vanwege harde wind.

Aeolus moet in kaart gaan brengen hoe de wind waait op aarde. Op veel plekken is dat niet of nauwelijks bekend. De satelliet moet ervoor zorgen dat het weer beter in kaart kan worden gebracht.

De Aeolus is vernoemd naar de bewaarder van de wind uit de Griekse mythologie. Hij gaat naar een hoogte van 320 kilometer om de aarde in de gaten te houden.

De satelliet vliegt in anderhalf uur tijd een rondje rond de aarde. De aarde trekt langzaam onder hem langs, waardoor bij elke baan een ander stuk van de planeet in beeld komt. In een week tijd is de hele planeet in kaart gebracht.