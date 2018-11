Satanisten staken rechtszaak tegen Netflix

Een satanistische organisatie die Netflix voor de rechter had gesleept, zegt een „minnelijke schikking” te hebben getroffen. De Satanic Temple had 50 miljoen dollar (bijna 44 miljoen euro) geëist omdat hun beeld van geitgod Baphomet zonder toestemming zou zijn gebruikt in een serie over een tienerheks, bericht CNN.

De groep uit het Amerikaanse Salem (Massachusetts) beweerde dat streamingplatform Netflix en Warner Bros hun auteursrechten hadden geschonden. Satanistenleider Lucien Greaves vergeleek het voorval met „het gebruik van een echte moskee als hoofdkwartier van terroristen in een fictionele serie”.

De Satanic Temple zegt dat leden niet daadwerkelijk duivelsaanbidders zijn, maar juist welwillendheid en meelevendheid willen bevorderen. De organisatie maakte niet bekend of het een schadevergoeding krijgt, maar zei wel dat in de aftiteling van de serie The Chilling Adventures of Sabrina aandacht zal worden besteed aan „unieke elementen” van het Baphomet-beeld.

Netflix en Warner Bros hebben nog niet gereageerd, bericht CNN.